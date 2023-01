Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Faut-il s’attendre à des répercussions pour l’aéroport de Charleroi ? Non, si l’on en croit Ryanair. Dans un communiqué, la compagnie à bas coûts précise que ses vols vers/depuis Charleroi ne seront pas affectés. Dès le mois d’avril, Ryanair prévoit d’ailleurs d’exploiter 109 lignes au départ et vers l’aéroport de Bruxelles-Sud Charleroi. Soit trois de plus par rapport à la dernière saison estivale.

Ces propos sont-ils de nature à rassurer les parties sur le tarmac carolo ? Pas vraiment… « On ne peut pas parler de peur, déclare le CEO de BSCA Philippe Verdonck, mais on reste attentif. Cette décision de Ryanair mérite qu’on y regarde de plus près. Rien ne devrait changer pour les 15 avions basés chez nous. En tout cas, la compagnie ne nous en a pas avisés ».