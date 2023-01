Running: l’agenda du week-end

La Gedinnoise

Quatrième manche du challenge « La Tournée des Corridas » à Gedinne ce samedi soir. Au programme, les traditionnels 5 et 10 kilomètres sur des boucles roulantes de 2,5 kilomètres. Départ, dans l’ordre, à 19h15 et 20h depuis le centre sportif de Gedinne. Courses enfants dès 18h30. Toutes les infos sur la Page Facebook de l’événement. Inscriptions sur Ultratiming.be.

Corrida du château

Toujours samedi soir, mais à Franc-Waret, la corrida du château (rendez-vous là, donc) avec ses parcours de 10 et 5km, principalement off-road. Départs à 19h30 et 18h30 pour les kids. Tout ça au profit de l’ASBL « solidarité et espoir ». Infos et inscriptions sur O’top.be.

Cross-country : dernière manche à Wellin

Le challenge provincial de cross s’achèvera par l’épreuve de Wellin, organisée par le club rochefortois du ROCA ce dimanche. Rendez-vous au hall omnisports de Wellin dès 13h.

Rappelons que le championnat francophone se déroulera à Hannut le 22 janvier et le championnat provincial namurois le 5 février.

Challenge Run and bike de Cerfontaine à Baileux

La seconde épreuve du challenge run and bike de Cerfontaine se déroulera à Baileux (terrain de football), le samedi 14 janvier. Départ à 14h30. Infos : 0477/19.40.64.