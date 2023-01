Réintégré au PS, le dissident Alexandre Loffet restera échevin à Verviers

Nouvel épisode dans le casse-tête politique verviétois, visant à conserver une majorité stable. La saga de l’éviction d’Hasan Aydin du collège communal, suivie de la mise à l’écart de Muriel Targnion, avant que celle-ci ne retrouve l’écharpe mayorale avait accouché d’un long intermède plus ou moins pacifique, à partir de 2021. Mais une échéance cruciale se profilait. Car, selon l’accord permettant de former une nouvelle majorité, intégrant les trois composantes du Cartel MR-cdH-Nouveau Verviers, Alexandre Loffet, partisan de Muriel Targnion, devait céder son mandat d’échevin des Finances et du Personnel à un membre du PS. Un passage de témoin qui était prévu fin janvier 2023. Calme retrouvé Mais depuis, de l’eau a coulé sous les ponts de la Vesdre. Et le calme étant provisoirement revenu, avec le Cartel, le PS et les dissidents de la frange restée fidèle à Muriel Targnion, les crispations se sont atténuées. Durant ce laps de temps, Alexandre Loffet a endossé aussi la responsabilité de bourgmestre faisant fonction, soit parce que Muriel Targnion était en congé, soit parce qu’elle était malade. Et alors, cela n’a pas trop mal fonctionné, reconnaissent nombre de ses partenaires dans la coalition actuelle.

Malik Ben Achour. - A.R.

Néanmoins, il demeurait un dissident, sur le papier. Même si ses compétences étaient reconnues et même louées jusqu’au sein du PS, comme l’a fait remarquer Malik Ben Achour sur Vedia. Dès lors, dans les rangs socialistes, on s’est dit qu’il ne serait pas idiot de le maintenir à la barre. Quitte à faire une entorse au règlement de 2021 et à priver un socialiste patenté d’un poste en vue dans l’exécutif verviétois. Un mandat d’échevin cependant, car la désignation d’un bourgmestre f.f. revient à la mayeur en titre, Muriel Targnion, dont on imagine qu’elle serait peu empressée de dérouler le tapis rouge pour un membre du parti qui l’a expulsée.

Réintégré Cette éventualité d’un statu quo avec Alexandre Loffet faisant fonction à la tête de la Ville et restant membre du collège a fait l’objet d’une discussion chez les membres de l’USC ce mercredi soir. Et en milieu de soirée, l’USC a rédigé un communiqué de presse, cosigné par Pierre Demolin, président, et Malik Ben Achour, chef de groupe. Il confirmait qu’une solution avait été trouvée. L’USC soulignait qu’Alexandre Loffet avait émis la volonté de réintégrer le parti. De son côté, l’USC a « considéré que le critère primordial pour orienter sa décision est de préserver une stabilité politique indispensable à la gestion responsable de la Ville de Verviers et ce, jusqu’à la fin de la mandature. Par cette décision, le Parti Socialiste veut clore une période de crise qu’il n’a jamais souhaitée. » Du coup, « Au nom de tous ces principes, il a été décidé de réintégrer Alexandre Loffet au PS et dans le même temps de le maintenir dans un Collège qui compte désormais quatre représentants socialistes. » « La discussion a été sereine et très constructive. Il y a eu des avis contraires, mais c’est normal », soulignait Malik Ben Achour.