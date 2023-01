Thibaut Courtois envoie le Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne avec un arrêt lors des tirs au but (vidéos)

Le Real Madrid s’est qualifié pour la finale de la Supercoupe d’Espagne ce mercredi en disposant de Valence au terme des tirs au but. Le marquoir affichait 1-1 après le temps réglementaire et n’a pas évolué en prolongations. Les deux équipes ont dû passer par les tirs au but pour se départager, séance au cours de laquelle Thibaut Courtois a arrêté le 5e tir de l’adversaire. Eden Hazard est resté sur le banc.

L’ouverture du score est tombée à la 39e minute suite à un penalty converti par Karim Benzema.

En seconde période, Samuel Lino a rétabli l’égalité quelques secondes après la reprise du jeu.

Aux tirs au but, les quatre tireurs madrilènes ont transformé leur essai alors que Comert avait envoyé le sien hors du cadre défendu par Thibaut Courtois. Le portier belge s’est offert un arrêt décisif en repoussant l’ultime tir au but de Gaya, offrant ainsi la qualification à la Casa Blanca pour la finale de la Supercoupe d’Espagne.

Jeudi soir, le Betis et le FC Barcelone s’affronteront pour déterminer qui rejoindra le Real Madrid en finale. Celle-ci se jouera le 16 janvier prochain à Riyad, tout comme les deux demi-finales.