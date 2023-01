Foot (amical): Rochefort partage face à Virton

Ce mercredi soir, les Marcassins ont affronté l’équipe de Virton, pensionnaire de D1B sur le terrain de Hesperange, au Grand-Duché de Luxembourg. Une formation pro où on l’on trouvait des éléments du noyau A mais aussi de la Réserve. Rochefort, leader de D3B, a fait mieux que se défendre puisqu’il a partagé l’enjeu (4-4) en menant même 0-2 avec des buts d’Akwasi et Lambert (photo). Rochefort a ensuite égalisé à deux reprises en fin de match par Thomas et Lambert.