Alerte sur la Belgique ce jeudi: des quantités importantes de précipitations arroseront le pays accompagnées de rafales de vent, le 1722 activé!

Deux alertes ont été émis par l’IRM ce jeudi suite aux conditions climatiques difficiles. Un avertissement vent et un avertissement pluie sont en vigueur jusque, respectivement, aujourd’hui 14 heures et demain 17 heures.

Pluie : « En Basse et Moyenne Belgique et jusqu'à vendredi après-midi au sud du sillon Sambre et Meuse, différentes zones de précipitations arroseront copieusement la Belgique. Les cumuls depuis mercredi soir pourront être importants. Sur une période glissante de 24 heures, les quantités de précipitations pourront se situer entre 25 et 30 l/m² sur chacune des provinces. Très localement, les valeurs pourront atteindre 35 l/m², surtout sur l'ouest et en Ardenne », alerte l’institut.

Le 1722 activé

Suite à cet avertissement de mauvais temps pour les prochaines heures, le SPF Intérieur active temporairement le numéro 1722, destiné à passer un appel d’assistance non-urgent aux services de secours, indique-t-il mercredi. Le numéro 112 est, lui, réservé aux situations où une vie est en danger.

En cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels l’assistance des pompiers est requise, on peut introduire une demande via l’e-guichet www.1722.be ou appeler le 1722.

Une ligne d’averses assez actives traversera le pays dès mercredi soir. Et quelques rafales de vent de 90 km/h sont prévues au littoral entre mercredi soir et jeudi soir, détaille l’IRM mercredi midi. En Flandre Occidentale, Flandre Orientale et Anvers, on craint des rafales maximales comprises entre 80 et 90 km/h. Elles pourront localement dépasser les 80 km/h dans les autres provinces, excepté dans le Luxembourg. Dans l’intérieur des terres, les coups de vent les plus forts seront probablement observés mercredi soir et jeudi matin.

Les prévisions

Les précipitations seront faibles à modérées et le ciel couvert. Par endroits, les cumuls pourront devenir importants. Le vent sera quant à lui soutenu avec des rafales pouvant atteindre les 80 km/h en matinée. Les températures seront comprises entre 7ºC sur les sommets ardennais et 10 ou 11ºC en plaine.

IRM Dans la soirée et en première partie de nuit, la pluie arrosera encore toutes les régions. Ensuite, un temps plus sec accompagné d’éclaircies gagnera l’ouest et le centre alors que des conditions pluvieuses persisteront sur le sud-est. Les minima atteindront 4ºC en Hautes-Fagnes, 7ºC sur le centre et 9ºC au littoral.

IRM

Le temps sera généralement sec avec tout au plus quelques averses isolées, principalement en Wallonie. La nébulosité sera variable avec de belles éclaircies dans la région côtière et sur le nord-ouest du pays, et plus tard aussi dans le centre. En Ardenne, le ciel sera plus nuageux. Les maxima varieront entre 4 et 10º.