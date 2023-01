Deux excroissances cancéreuses retirées à Jill Biden, selon la Maison Blanche

Une « petite lésion » sur la paupière gauche de Jill Biden a été « entièrement retirée » et « envoyée pour un examen microscopique standard », a-t-il ajouté.

Au cours de l’intervention, les médecins ont découvert une autre lésion sur le côté gauche du buste de Jill Biden, qui s’est également avérée cancéreuse et a été retirée.

La Première dame présentait après l’opération « un gonflement du visage et des contusions » mais « se sent bien », a indiqué Kevin O’Connor, précisant qu’elle retournerait à la Maison Blanche « plus tard dans la journée ».