L’immobilier en recul en 2022 malgré une hausse des prix moins forte que l’inflation

Les provinces wallonnes ont toutefois observé une évolution de l’activité en ordre dispersé : les provinces de Namur (-7,1 %), du Brabant wallon (-4,9 %) et de Liège (-3,4 %) ont enregistré un recul. En revanche, l’activité a été stable dans la province du Hainaut et en croissance dans la province de Luxembourg (+4 %).

Du point de vue des prix, il fallait débourser 319.123 euros en moyenne pour une maison en 2022 (+8,2 % par rapport à 2021). En un an, les acheteurs ont donc payé en moyenne 24.000 euros de plus pour une maison. Pour un appartement, il s’agit d’une augmentation de 3,6 % soit en moyenne 9.000 euros de plus en un an

La hausse des prix a toutefois été plus faible que l’inflation (10 %). En termes réels, la Fednot observe donc une baisse de 1,8 % pour les maisons (-5.000 euros) et de 6,4 % pour les appartements (-16.000 euros).

Le baromètre analyse également les acquisitions de biens immobiliers en fonction de l’âge des acheteurs. En 2022, l’âge moyen d’un acheteur d’un bien était de 39,2 ans. À noter que 30,3 % des acquéreurs ont 30 ans ou moins, un chiffre en progression par rapport à l’ensemble de l’année 2021 (27,9 %), mais en baisse pour la seule région bruxelloise, avec 21,5 % en 2022 contre 22,9 % en 2021.