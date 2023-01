Le PDG de la compagnie pétrolière nationale nommé président de la COP 28

« Nous apporterons une approche pragmatique, réaliste et axée sur les solutions », a déclaré Sultan Ahmed al-Jaber, cité dans le communiqué.

Le ministre émirati de l’Industrie, chef du géant pétrolier ADNOC et envoyé spécial pour le changement climatique, Sultan Ahmed al-Jaber, est le « président désigné pour la 28e Conférence des Parties (COP 28) », indique jeudi un communiqué de l’agence de presse officielle WAM.

Les Emirats arabes unis, qui figurent parmi les principaux exportateurs de pétrole au monde, plaident pour une sortie progressive des hydrocarbures, et se sont engagés à atteindre la neutralité carbone en 2050.

« L’action climatique est une immense opportunité économique d’investissement dans la croissance durable. Le financement est la clé », a affirmé Sultan Ahmed al-Jaber dans le communiqué.

La dernière conférence mondiale sur le climat, organisée en novembre en Egypte, a été marquée par l’adoption d’une résolution sur la création d’un fonds d’indemnisation des pays les plus pauvres pour les dégâts causés par le changement climatique. Mais cette COP27 n’a pas réussi à faire progresser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour maintenir l’objectif de limiter le réchauffement de la planète bien en deçà de +2ºC et si possible à 1,5ºC, comme le prévoit l’accord de Paris.