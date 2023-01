TF1 prépare une émission dans laquelle les anciens élèves de la «Star Academy» vont affronter les nouveaux

En attendant, TF1 propose ce 20 janvier un numéro d’« Une famille en or » spécial « Astérix et Obélix », à l’occasion de la sortie du dernier film, « l’empire du milieu ». Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Audrey Lamy, Jonathan Cohen, Jérôme Commandeur, Ramzy Bedia, José Garcia, Philippe Katerine, Julie Chen, Issa Doumbia, Leanna Chea, Vincent Desagnat, Linh-Dan Pham et Bun-Hay Mean seront présents.