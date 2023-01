Le compte Twitter des Diables rouges célèbre le 34e anniversaire de Witsel en se remémorant ses plus beaux buts (vidéo)

Axel Witsel a accordé la semaine dernière une interview à Eleven Sports. Plus d’un mois après la Coupe du monde ratée par les Diables rouges au Qatar, le Colchonero était notamment revenu sur cet échec qui a marqué de nombreux joueurs belges. « C’était une grosse déception. On a toujours la famille, les amis qui envoient des messages, qui appellent. Quand tu perds comme ça et que tu es éliminé, c’est un moment durant lequel tu as envie de rester un peu dans ta bulle. Un moment de réflexion. Tu n’as pas forcément l’envie de parler à trop de personnes donc c’est pour ça que ça a été un peu dur durant trois ou quatre jours ».

Lire aussi Axel Witsel sur l’échec des Diables à la Coupe du monde: «Ce n’est pas toujours juste» (vidéo)

Ces déclarations prouvent l’amour de l’ancien Rouche envers son équipe nationale. Et cette dernière la lui rend bien. Le dernier exemple en date ? Ce jeudi, alors que Witsel fête son 34e anniversaire, le compte Twitter des Diables rouges n’a pas oublié de signaler l’événement à sa manière, c’est-à-dire en se remémorant ses plus beaux buts.