Grosse frayeur pour Katherine alors qu’elle s’apprêtait à ouvrir son sachet d’épinards acheté chez Lidl en Angleterre: «J’ai crié quand je l’ai vu bouger, il mesurait au moins 10 cm de long» (photo)

Katherine Bacon, une Britannique de 32 ans, s’apprêtait à préparer son repas quand, en prenant le sachet d’épinards qu’elle avait acheté chez Lidl, elle a vu quelque chose bouger à l’intérieur.

« J’ai crié quand j’ai vu quelque chose bouger dans le sachet », confie la jeune femme dans les colonnes du Sun. Katherine a alors appelé son mari James et ils ont tous les deux constaté qu’un… lézard se trouvait au milieu des épinards, dans le sachet fermé. « Il mesurait plus de 10 cm de long. Il s’est réveillé et a commencé à marcher dans le sachet », explique James.