Les clients de chez Aldi en colère en Angleterre: la chaîne de magasins décide de supprimer définitivement un service qui avait pourtant un grand succès

Avant que cela ne disparaisse, en Angleterre, la chaîne de magasins Aldi proposait sur son site web des « Specialbuys », autrement dit des articles aux prix avantageux, que le client pouvait se faire livrer chez lui. Cela avait commencé avec les caisses de vin en 2015 et s’était depuis lors étendu à d’autres articles. de videos Mais la croissance récente des ventes fait qu’Aldi n’a plus besoin d’une activité en ligne. Le service a donc été supprimé et à la place, la chaîne de magasins aimerait atteindre l’objectif de 1000 magasins à travers l’Angleterre. On en compte actuellement 950.

« Nous travaillons avec nos collègues pour comprendre l’impact de ce changement pour nos employés. Cela impliquera d’explorer différentes options pour nos collègues d’Aldi », a commenté un porte-parole dans les colonnes du Sun.

Il n’est pas encore sûr qu’Aldi fermera totalement son service de commande en ligne, mais ce qui est certain, c’est que depuis la fin des confinements dûs à la pandémie de Covid-19, ce service est en déclin. En Angleterre, Aldi commence donc tout doucement à retirer ses services en ligne. Il n’est plus possible pour les clients de se faire livrer les fameuses caisses de vin et le magasin a déjà réduit considérablement le nombre d’articles disponibles à l’achat sur le site web.

« Nous maintenons nos prix bas en étant le détaillant le plus efficace de Grande-Bretagne et nous avons donc pris la décision de cesser de vendre du vin et des spiritueux en ligne pour la livraison à domicile à partir de la fin du mois. Nous arrêtons également de vendre nos ‘Specialbuys’ », ajoute le porte-parole.