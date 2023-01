Le Ronquières Festival annonce la venue de Placebo cet été!

« Pure Morning », « Bitter End », « Protect me from what I want » : ces morceaux ont peut-être rythmé votre adolescence. Placebo, la formation de rock britannique emmenée par le charismatique Brian Molko sera sur l’une des scènes du Plan Incliné, le samedi 5 août prochain.

De retour l’an dernier avec un de ses meilleurs albums « Never Let Me Go » et les nouveaux singles « Beautiful James », « Try Better Next Time » et « Surrounded By Spies », Placebo s’apprête à un premier passage magistral en tête d’affiche du Ronquières Festival.