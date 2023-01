Lionel intercepté en plein vol de câble sur la ligne SNCB à Sars-la-Buissière, son complice nie toute participation

Les vols de câble sont l’une des plaies auxquelles doivent faire face Infrabel, le propriétaire du réseau ferroviaire et la SNCB, l’utilisateur de ce réseau. Et, faut-il le dire, les usagers du train, parfois confrontés à des retards aussi gênants que scandaleux… Alors, cette fois, les deux prévenus sont poursuivis, non seulement pour un vol de câble mais également pour une entrave méchante à la circulation. En aveux… Les faits remontent au 24 mai 2021. Ce matin-là, c’est un conducteur de train qui avertit le dispatching: il a aperçu deux individus qui se dissimulaient dans les buissons, à Sars-la-Buissière. Sur place, les agents Sécurail découvrent Lionel au volant d’une Peugeot 206 dont le coffre est rempli de câble. Sur la ligne, on découvre aussi un câble sectionné mais pas enlevé. Le trentenaire passe aux aveux: « J’étais en compagnie de Jean, que j’ai rencontré dans un café. C’est d’ailleurs sa voiture… » Le complice, lui, a filé à pied. L’enquête permettra, grâce au véhicule, de remonter jusqu’au second prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises pour des vols de câble, mais qui nie celui-ci en particulier.

Des dégâts Infrabel réclame aujourd’hui 3.000 euros pour la réparation des voies. La SNCB réclame 900 euros pour le retard des trains ce jour-là. Pour le parquet, les deux prévenus sont bel et bien coupables des deux infractions, à la fois l’entrave à la circulation et le vol de câble. Le substitut Morgane Pied a requis une peine de travail à l’encontre de Lionel, tenant compte de ses aveux et de son amendement. En revanche, elle a requis une peine de 15 mois ferme pour Jean, qui nie malgré les éléments à sa charge.