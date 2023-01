Un passant alerte les secours en voyant un gros dégagement de fumée à Gilly: deux maisons étaient en proie aux flammes! (photos)

Une famille intoxiquée au CO, deux immeubles évacués à la rue du Pige, à Châtelet, près de l’athénée Magritte Pompiers, police et services Ores ont été appelés, lundi soir, à la rue du Pige, à Châtelet : une famille a été touchée par une intoxication au monoxyde de carbone. Deux immeubles ont dû être évacués.

Ce lundi soir. - Sudinfo/B.Bt

Par Benjamin Berthaut Journaliste La Nouvelle Gazette

Un important dispositif de sécurité s’est déployé, ce lundi soir, peu après 19 heures, dans le centre de Châtelet : à deux pas de l’athénée Magritte, rue du Pige. On signalait une importante odeur de gaz, émanant du bâtiment à appartements installé au numéro 16 de cette rue. Pompiers de la zone de secours Hainaut-Est, police locale de Châtelet, mais également Ores ont convergé sur place.

B.Bt

Il est apparu que c’était un dysfonctionnement d’une chaudière d’un des appartements installés au rez-de-chaussée : « Les émanations de monoxyde étaient toutefois assez importantes pour appliquer l’évacuation de cet immeuble, ainsi que du bâtiment voisin », confie le major Michel Méan, porte-parole. « Une famille, celle installée au rez-de-chaussée, a dû être prise en charge par les secours. Les autres occupants, évacués, eux, ne souffraient heureusement d’aucune intoxication. »

« Tout va bien »

Sur place, les quelques résidents présents ce mardi fin de matinée le confirmaient : « L’évacuation a duré un peu plus d’une heure. Oui, c’était stressant, bien sûr », confie l’un des locataires, « mais nous avons finalement pu rentrer assez rapidement dans nos appartements. La famille plus directement touchée, elle, n’est plus là, elle a dû être relogée chez des parents. C’est la première fois que nous vivons une telle situation, nous n’avions jamais eu le moindre problème auparavant. »

B.Bt

Du côté d’Ores, on signale effectivement l’aspect particulier de l’intervention, « dans laquelle notre réseau n’avait finalement rien à avoir. Il s’agissait, de fait, d’une défectuosité d’une chaudière reliée à l’un de ces appartements. »