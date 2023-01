La Cour des comptes pointe une inégalité de traitement fiscal des PME selon les régions

Chaque année, 500.000 petites et moyennes entreprises (PME) déposent une déclaration à l’impôt des sociétés. Environ 50.000 déclarations sont vérifiées annuellement par les équipes de contrôle de quatorze centres PME du SPF Finances répartis dans tout le pays.

L’égalité de traitement entre PME est aussi insuffisamment garantie dans la politique de sanction et l’application d’accroissements d’impôt.

La Cour des comptes a constaté que les contrôleurs n’étaient pas répartis entre les centres PME selon le nombre de PME dont chaque centre est responsable, ni selon les risques fiscaux ou le nombre de contrôles à effectuer. Par exemple, en 2019, un centre pouvait être responsable, par jour de travail, de deux fois plus de PME ou se voir attribuer trois fois plus de contrôles qu’un autre centre. Dans certains centres, la moitié des contrôles planifiés n’ont pas pu être réalisés.

Les centres PME de Flandre et de Wallonie reçoivent des missions impératives (c’est-à-dire celles qui rapportent plus par jour de travail qu’un seuil de rentabilité établi par le SPF Finances) dont la charge de travail théorique est compatible avec leurs capacités globales de contrôle, voire largement inférieure en Région wallonne. Les centres wallons n’auraient ainsi en théorie besoin, en 2019 et 2020, que de 53 % de leur temps de travail pour réaliser toutes leurs missions impératives. Ils pourraient ainsi consacrer les 47 % restants à des missions indicatives. À l’inverse, les centres bruxellois n’ont pas assez de capacités de contrôle pour réaliser toutes leurs missions impératives : la charge de travail de ces missions est supérieure au temps de travail disponible (119 % en 2019, 145 % en 2020).