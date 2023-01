D2 – Comme pressenti, Luigi Nasca prend la porte à Rebecq

Revenu à Rebecq en 2021 pour tenter de vivre une belle aventure, Luigi Nasca ne sera finalement resté qu’un peu plus d’un an et demi à la barre.

Au terme d’un exercice 2021-2022 de bon niveau, lui ayant permis d’envoyer Rebecq au tour final, le coach n’est, cette année, jamais parvenu à faire prendre la mayonnaise.

Ce mercredi soir, à Seraing, le navire a définitivement sombré, s’inclinant 4-1 face à la lanterne rouge. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, la direction rebecquoise ayant décidé ce jeudi matin de se séparer de son entraîneur principal.

Rien d’étonnant au regard des résultats bien en deçà des objectifs affichés en début de saison et désormais ce choix doit permettre de provoquer un électrochoc.

Dimitri Leurquin reprendra, lui, le flambeau dès ce week-end.