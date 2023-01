Décisif avec le Real Madrid, Thibaut Courtois fait la Une des médias en Espagne: «Un gant en or» (photos)

Mercredi soir, le Real Madrid a remporté en Arabie Saoudite sa demi-finale de la Supercoupe d’Espagne qui l’opposait à Valence aux tirs au but (4-3). Le Ballon d’Or Karim Benzema a assumé son statut en ouvrant la marque pour le Real Madrid peu avant le repos, sur penalty (39e). Cependant, dès le retour des vestiaires, Lino a égalisé et permis à Valence de revenir à hauteur des Merengues (46e).

Les deux clubs se sont disputé une deuxième mi-temps sans plus de buts que celui de Lino et la prolongation n’a pas permis de les départager. Aux tirs au but, les quatre tireurs madrilènes ont transformé leurs essais alors que Comert avait envoyé le sien hors du cadre défendu par Thibaut Courtois. Le portier belge s’est offert ensuite un arrêt décisif en repoussant l’ultime tir au but de Gaya, offrant ainsi la qualification à la Casa Blanca pour la finale de la Supercoupe d’Espagne.

Décisif, le gardien de but belge fait la Une des médias en Espagne, ce jeudi. La preuve : Marca a opté pour le titre « Courtois a fait la décision ». Quant à AS, voici son titre principal : « Courtois vaut bien une finale ».

En découvrant les textes, on tombe sur une pluie d’éloges. Dans Marca, il a reçu quatre étoiles, alors que les autres Madrilènes trois. « Courtois est indiscutable, un gant d’or qui est capable de faire se rapprocher les titres de la vitrine à trophées du Real Madrid », peut-on lire en guise de commentaire.

Dans AS, c’est tout aussi dithyrambique : « Le miracle est venu de Courtois avec un énorme arrêt avant la séance de tirs au but. Sans oublier sa prestation lors de cette séance… Les Merengues lui en doivent une désormais ».