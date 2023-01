Pollution de la Sennette à Ecaussinnes: une partie du réseau d’égouttage n’est pas reliée à la station d’épuration

Le député wallon, François Desquesnes (Ensemble) a interpellé la ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier (Ecolo) à ce sujet. Dans sa réponse de ce 11 janvier 2023, la ministre a précisé que la pollution n’était pas identifiée. Afin d’investiguer plus avant, une réunion multidisciplinaire, regroupant des membres de la commune d’Écaussinnes, du contrat de rivière « Senne », de la Province de Hainaut et de la police de l’environnement, s’est tenue en décembre 2022. Lors de cette réunion, il est apparu qu’une partie du réseau d’égouttage de la zone en amont des pollutions observées n’est pas raccordée à une station d’épuration.

Dès lors, plusieurs sociétés et habitations privées ont la rivière pour exutoire. Pour ce qui concerne les entreprises, des normes de rejet sont habituellement fixées par les permis d’environnement, les conditions sectorielles ou intégrales. Compte tenu de ces éléments et malgré le respect des conditions des rejets, des polluants peuvent arriver à la rivière tant que l’ensemble de ceux-ci ne sont pas canalisés et orientés vers une épuration. La police de l’environnement poursuit dès à présent son enquête.