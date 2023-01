Les bonnes nouvelles de Marc Van Ranst au sujet du coronavirus: des résultats «rassurants» trouvés dans les eaux usées des vols chinois, annonce le virologue

C’est ce qu’a rapporté jeudi le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven). « C’est rassurant », a déclaré le virologue.

Samedi et mardi, les deux premiers avions en provenance de Chine sont arrivés à l’aéroport de Bruxelles-Zaventem. Alors que le premier échantillon était encore trop fin et aqueux, selon la responsable du laboratoire Elke Wollants, le second était « parfait », selon le virologue Van Ranst. « C’était la même chose que ce que vous trouveriez dans votre fosse septique, donc exactement ce que nous voulons », a-t-il dit.