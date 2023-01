Plaisirs d’Hiver dresse le bilan de sa 22e édition: «pari gagné» avec 3,5 millions de visiteurs (photos)

Après deux années sous le signe du covid, Plaisirs d’Hiver renoue avec une édition à grande fréquentation comparable à celle de 2019. Cet événement pluridisciplinaire a en effet accueilli 3.444.762 visiteurs dont 2.268.106 Belges (1.236.091 Bruxellois et 1.032.015 personnes provenant des autres régions) et 1.176.656 internationaux (France, Espagne, Pays-Bas…) entre le 25 novembre 2022 et le 1er janvier 2023. Les places de la Monnaie et De Brouckère ont joué les prolongations jusqu’au 8 janvier permettant à près de 300.000 personnes de profiter de la dernière semaine des congés scolaires.

Delphine Houba (PS). - E.G.