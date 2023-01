Explosion et incendie dans une maison de Jupille ce mercredi soir (vidéos)

La maison était inoccupée et c’est la voisine, Madame Chaineux, qui a appelé les pompiers. « J’ai entendu un gros « boum » et le chien a aboyé. Je suis sortie mais je n’ai rien vu à ce moment-là. Peu de temps après, mon fils m’a appelée pour me dire qu’il sentait de la fumée à l’étage. On a regardé partout chez nous pour voir d’où cela venait mais ce n’était pas chez nous. On a ouvert les fenêtres pour faire partir l’odeur mais en réalité cela sentait encore plus fort. Je suis sortie à nouveau et c’est là que j’ai vu que le toit de la maison voisine était en feu. J’ai directement prévenu les pompiers. J’ai appelé pour voir s’il y avait besoin d’une aide mais personne n’a répondu. Manifestement, il n’y avait personne dans la maison », nous explique-t-elle.