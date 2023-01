L’approche scandinave «Tubbe»: nos maisons de repos namuroises se lancent, comme le Domaine des Rièzes et Sarts de Couvin

En Belgique, quelque 125.000 personnes vivent en maisons de repos (et de soins). Compte tenu du vieillissement de la population, la question des lieux de vie et de soins des personnes âgées constitue un enjeu important pour la Fondation Roi Baudouin. Pour faire des maisons de repos des lieux de vie, la fondation a lancé en 2017 l’approche scandinave « Tubbe ». Celle-ci place les relations interpersonnelles et le « bien vivre ensemble » au cœur de la gestion des établissements. En 2023, 35 maisons de repos et de soins se lancent dans cette aventure « Tubbe ». En province de Namur, elles sont cinq à bénéficier de l’accompagnement de coaches expérimentés : la Maison de la Sainte Famille ACis à Namur, le Restel Flat La Pairelle à Wépion, les maisons de repos La Colombière et la Roseraie à Gesves, ainsi que la résidence Véronique à Baillonville.

Axé sur le relationnel Au total, les 35 maisons de repos se répartiront un soutien financier de 175.000 €. Chacune disposera d’un soutien de 5.000 € afin de concrétiser son projet en faveur de plus d’autonomie et de participation, en collaboration avec le personnel, la direction, les résidents et leur entourage.

Du côté de Couvin, le Domaine des Rièzes et Sarts s’est déjà lancé dans l’expérience. « Nous imagions la maison de repos comme un lieu de vie et non, surtout, comme un lieu de soins ou petit hôpital décentralisé. La maison de repos est un lieu de vie où certains reçoivent aussi, si nécessaire, des soins », confie Dominique Bigneron, le directeur.

« Cette approche crée une dynamique de soins axés sur le relationnel : les résidents nouent des liens avec le personnel, les autres résidents, leur lieu de vie, ainsi que la famille et le voisinage », ajoute la Fondation Roi Baudouin. Depuis 2017, 145 maisons de repos belges se sont lancées dans l’aventure Tubbe.