Un trentenaire, saoul, menace un chauffeur de bus à Angleur

Ce mercredi après-midi vers 15h30, un Liégeois de 32 ans, saoul, s’est énervé sur un chauffeur de bus du TEC rue de Tilff à Angleur. Le bus était à l’arrêt. Le trentenaire s’est énervé sans raison, a menacé de mort le chauffeur s’il ne démarrait pas immédiatement. Il est grimpé sur la cabine du chauffeur puis sur un siège pour tenter d’arracher la caméra du bus puis il a pris la fuite à pied avant l’arrivée des premiers contrôleurs du TEC prévenus par le chauffeur qui a aussi appelé la police.

Peu après et non loin de là, les policiers ont interpellé le trentenaire qui a été déféré ce jeudi matin au parquet de Liège. Il était déjà sous surveillance de bracelet électronique et sous le coup de mesures probatoires. Il a déclaré qu’il ne se souveanit de rien. Le dossier sera mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.