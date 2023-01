Coup dur pour Yannick Carrasco: blessé, le Diable rouge se retrouve au repos forcé

Yannick Carrasco souffre d’une élongation musculaire, a annoncé jeudi son club, l’Atlético Madrid. Le Diable rouge a commencé des séances de physiothérapie, a ajouté le club, qui ne donne pas d’indication sur la durée de son indisponibilité, indiquant simplement que « son retour dans le groupe est en attente d’évolution. »

Carrasco a joué 64 minutes dimanche passé lors de la défaite 0-1 face à Barcelone en championnat. L’ailier a disputé 15 rencontres (1 but) de championnat et 6 de Ligue des champions (1 but) cette saison.

Les Colchoneros, cinquièmes de la Liga, se déplacent à Almeria dimanche.