De bonnes nouvelles concernant les primes énergie arrivent bientôt: voici comment en profiter

On les attend avec impatience et bonne nouvelle, les paquets de base fédéraux pour le gaz et l’électricité seront déduits automatiquement de vos factures d’acompte de février ou de mars au plus tard par votre/vos fournisseurs. Pour l’électricité, vous recevez 61 euros par mois et pour le gaz naturel, 135 euros par mois. Soit un montant maximal de 588 euros pour ce premier trimestre. Attention d’être dans les conditions d’accès à cette prime : il faut avoir un contrat d’énergie variable ou un contrat fixe mais conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021 et la flambée des prix.