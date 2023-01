Le docteur Bouillon de Mons insulté et harcelé: le tribunal se déclare incompétent!

« Je suis déçu », s’insurge David Bouillon. À ses yeux, « il n’y a pas que du délit de presse ! L’ambulancier qui a créé la page Facebook « anti-David Bouillon » (Ndlr lors des élections communales) s’est rendu coupable de délit de presse, mais aussi de harcèlement à mon égard par des actes répétés. Il a nourri une intention de me nuire et une incitation à la haine. On a calomnié, diffamé sur moi. Autant de faits pénaux qui auraient dû être sanctionnés en tant que tels- comme le procureur l’a du reste requis pour les harcèlements. » La page Facebook a certes été supprimée depuis – par son créateur en aveux, qui ne s’est pas présenté à l’audience. Mais les allégations sur moi ont été portées à la connaissance du public à un moment. »

En colère

Le docteur Bouillon revient sur ce qui a suscité sa colère. « On a mis le feu au véhicule d’intervention de notre association qui vient en aide aux personnes malades démunies. On m’a accusé de dépouiller des personnes âgées. Une dame m’a traité d’escroc par réseau social interposé. J’ai subi des menaces de mort… A priori, avant d’avoir lu le jugement dans son intégralité, je pense que ces délits pénaux n’y sont pas repris, puisqu’ils ne sont pas sanctionnés, la justice concluant au délit de presse. Passible de la cour d’assises… surchargée comme on le sait, en crimes et délits de droit commun. Quand mon dossier serait-il traité ? Alors que j’ai porté plainte en 2018… voilà 4 ans ! »