Deux feux de cheminée la même journée à Bellevaux

Ce mercredi, 2 feux de cheminée se sont déclarés à Malmedy. Fort heureusement, on ne déplore aucune perte majeure, « il n’y a pas de victime », commente la police de la zone Stavelot-Malmedy.

Vers 18h30, un autre feu de cheminée a eu lieu, cette fois à la boulangerie Gabriel Hardy, située à Bellevaux, à un jet de pierre du premier feu. Le constat a été effectué par la police de Stavelot. « Le feu a également été maîtrisé. Une présence policière n’a pas été nécessaire », explique la police de la zone. La propriétaire du bâtiment, Roswitha Hardy, rassure les clients sur la situation. « On n’ouvre que le week-end, et rien de grave ne s’est passé. Il n’y a aucune perte. » La boulangerie Gabriel Hardy sera donc bien ouverte ce samedi 14 et dimanche 15 janvier.