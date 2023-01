Poursuivi pour des coups sur sa voisine à Courcelles, Roger, 76 ans, affirme être «la victime dans cette affaire»

Les conflits de voisinage peuvent empoisonner la vie. Au point qu’il est parfois difficile de démêler qui a fait quoi et qui a commencé… Devant le tribunal, c’est Roger qui est poursuivi pour des coups sur la belle-mère de sa voisine du dessus. « Les voisins me harcelaient en permanence. Ils tapaient sur le sol avec un bâton, laissaient tomber des billes par terre, utilisaient même des ultrasons pour me rendre fou. Le jour des faits, il y a encore eu une altercation qui s’est poursuivie jusque sur le trottoir. La belle-mère de la voisine m’a foncé dessus de manière agressive. J’ai pris un bâton pour me défendre: elle a foncé droit dedans et l’a pris dans le ventre », affirme-t-il mordicus.

Sauf que… les voisins et même les proches du septuagénaire le décrivent comme « un ours qui ferait mieux de vivre seul au fond des bois », un cherche-misère qui ne supporte rien. Lors de la visite domiciliaire, on a d’ailleurs découvert chez lui tout un “dossier” sur sa voisine démontrant qu’il l’épiait et surveillait ses moindres faits et gestes. Et la scène du 21 septembre 2021 a été filmée: c’est bien Roger qui mène la charge et non le contraire…