De nouvelles bornes de recharge super-rapide verront bientôt le jour à Bruxelles

11 projets ont été sélectionnés et seront soutenus pour un montant total de 500.000 euros. Quatre hubs de recharge verront le jour pour un total de 116 points de recharge dans des parkings publics à Anderlecht (Abattoirs), Jette (UZ VUB) et dans le centre-ville de Bruxelles (parkings Poelaert et Grand’Place).

« Encourager une mobilité plus durable est essentiel pour améliorer la qualité de l’air et la santé des Bruxellois. Demain, tous les Bruxellois devront pouvoir se déplacer aisément sans polluer et sans hypothéquer leur santé. Pour cela, nous allons doubler, en 2023, le nombre de bornes de recharge installées en voirie dans la capitale. Et nous soutenons ces projets innovants de recharge rapide pour garantir aux habitants, aux travailleurs et aux visiteurs de notre capitale la possibilité de toujours trouver une option de recharge répondant à leurs besoins », commente Alain Maron (Ecolo), ministre de la Transition climatique et de l’Environnement.