Dans la Somme, à l’incubateur textile se tisse une toile de talents

2021 L’atelier JLF lance son deuxième incubateur textile à Ham après celui de Pantin, pour une période de formation d’un an. C’est le premier en zone rurale et en Picardie.

Au milieu des machines à coudre, une effervescence créatrice règne ce lundi 9 janvier après-midi dans les locaux de l’atelier coopératif Jean-Luc François rue de Noyon à Ham. Christelle De Loor, inscrite à l’Incubateur textile depuis son lancement en octobre 2021, déplie un rouleau de tissu sombre et fleuri pour montrer son nouveau prototype à ses collègues.

« C’est un ensemble de pyjama pour femme réalisé à partir de Cupro, un tissu à base de coton qui est rejeté dans l’industrie textile et qui sert habituellement à faire des doublures de vêtements. J’ai eu l’idée de l’utiliser car c’est un produit écoresponsable et particulièrement doux au toucher », explique cette Beauvaisienne (Oise) fondatrice de la marque « C de Loor », qui prépare son premier salon international des créateurs Who’s Next, qui a lieu à Paris fin janvier.

de videos

« J’ai encore des choses à améliorer sur mon prototype notamment la ceinture afin qu’elle convienne au plus de morphologies possible », confie-t-elle en posant son modèle sur la table afin d’apporter les retouches nécessaires.

Marque streetwear

Car à l’incubateur textile de Ham, Christelle, comme les autres « incubés », peut bénéficier de conseils et d’accompagnement nécessaires pour développer sa marque en suivant les cours d’intervenants extérieurs et en se confrontant les uns aux autres.

« Ce qui m’a plu en rentrant ici, c’est d’échanger avec d’autres créateurs et pouvoir utiliser le plateau technique. Si mon entreprise fonctionne, je pourrai faire travailler les façonnières du coin, ce qui me laissera le temps de créer. »

Sophie Souplet, la benjamine du groupe (21 ans), a créé sa propre marque de vêtements et sacs street-wear siglés « Eihposs ». « C’est mon nom à l’envers, sourit la jeune femme qui a arrêté ses études pour se consacrer à sa passion. Ici, j’ai appris les techniques de couture, comme faire un patron, etc. J’ai aussi beaucoup appris à gérer ma communication et fixer mes prix. »

Laetitia Lacourte, de Monchy-Lagache, qui fait de la broderie sur des cartables ou trousses scolaires, a aussi franchi un palier important dans la confiance en soi. « Auparavant j’avais tendance à brader mes prix. Mais j’ai compris que le temps que l’on passe sur chaque pièce mérite d’être justement rétribué », souligne cette mère de famille.

Tout comme Marie-Laure Belanger, de Bray-sur-Somme, qui s’est lancée dans la broderie de sacs, ponchos, bonnets, etc., qu’elle met désormais en avant sur son site qu’elle a créé durant son passage à l’incubateur.

Multiculturel

Un lieu où se croisent aussi toutes les cultures. Gelia, Amiénoise originaire du Gabon, et Elsa Ahoua, une Guadeloupéenne arrivée à Ham en 2020, développent leurs propres marques de vêtements à base de tissus locaux. « Quand on parle de tissu africain, on pense souvent au wax. Mais il en existe beaucoup d’autres ancestraux que je veux remettre au goût du jour », confie Gelia. Elsa, elle, porte un concept original de vêtements unisexes à partir de madras, un tissu traditionnel antillais. La sortie de ma première collection est prévue en avril 2023. Si tout marche comme prévu, je prévois de mettre en place un atelier de ce type en Guadeloupe pour aider les gens à créer leurs propres marques. »