Le Gouvernement bruxellois visite le chantier Kanal: «Cest un phare pour Bruxelles»

Les travaux entrent actuellement dans une nouvelle phase. Les démolitions sont terminées, et les fondations des trois nouveaux bâtiments sont en train d’être creusées jusqu’à 22 mètres de profondeur. En février, débutera la construction des nouveaux volumes qui abriteront, entre autres, les espaces d’exposition, une salle de spectacle, une bibliothèque, les archives et les ateliers. Au même moment, le Showroom retrouvera ses volumes d’origine. Au cours des derniers mois, ce dernier a été entièrement démantelé et ressemble de plus en plus à son design original des années 1930. Kanal

Kanal-Centre Pompidou, à l’instar de tous les chantiers, n’a pas été épargné par la pandémie, la guerre en Ukraine (et la pénurie de matériaux qu’elle entraîne) et un certain nombre d’imprévus liés à l’ampleur de ce chantier hors normes de 40.000 m2. Autant de raisons qui permettent de manière réaliste, de planifier son ouverture en 2025. Le calendrier définitif prévoit l’achèvement des travaux en juin 2025 pour une ouverture au public de l’ensemble du site à l’automne 2025. L’équipe artistique et l’équipe de production travaillent d’arrache-pied sur un vaste programme d’expositions, d’art vivants et d’événements, qui fait rêver quant à l’impact du musée sur le quartier, Bruxelles et bien au-delà.

Le patrimoine avant tout La rénovation d’un bâtiment emblématique comme le garage Citroën n’est pas aisée. La réaffectation des lieux se fait avec beaucoup de respect pour la valeur patrimoniale du site. Les architectes, les entrepreneurs et les équipes de Kanal cherchent constamment des solutions aux défis posés par une rénovation/reconstruction ambitieuse du site. La construction durable et le réemploi restent au cœur de cette démarche. Le principe du « As Found » constitue toujours la base de la conception du futur musée.

Kanal En attendant, Kanal constitue sa propre équipe, qu’elle veut aussi diversifier que le public pour lequel elle programme, prête à répondre aux ambitions. Dans cette optique, le Gouvernement bruxellois prend acte de la poursuite de la mission d’Yves Goldstein en tant que chargé de mission du gouvernement bruxellois pour mener à bien la reconversion du garage en musée. Attirer les visiteurs « Kanal est un phare pour Bruxelles », déclare le ministre-président Rudi Vervoort. « Je suis ravi de voir que ce projet avance à bon pas et que malgré les différentes crises, la transformation de cet énorme bâtiment en lieu de culture ouvert sur la ville va bon train. Le développement d’un vrai musée d’art moderne et contemporain à Bruxelles sur 40.000 m² est une aubaine pour attirer des visiteurs à Bruxelles, développer la curiosité culturelle des Bruxelloises et des Bruxellois et surtout valoriser la création artistique contemporaine bruxelloise. Le projet architectural est prometteur et donne déjà envie de se retrouver dans ces grands espaces ouverts et larges qui seront, je le souhaite, un lieu de rencontre entre Bruxellois. » Kanal