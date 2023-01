Un ancien résistant de l’Oise promu officier de la Légion d’honneur après sa mort...

Chevalier de la Légion d’honneur de son vivant, dès le 22 avril 1954, Jacques Bergez ne pourra être promu officier du premier ordre national qu’à titre posthume. L’Oisien est en effet décédé à 96 ans le 16 octobre 2022. Or, il figure parmi les 340 personnalités plus ou moins connues au titre de la promotion civile de la Légion d’honneur du 1er janvier 2023. Jacques Bergez est l’un des deux anciens résistants-déportés promus officiers au titre du contingent des déportés et internés de la Résistance du ministre des Armées, sur un total de quarante-trois officiers à décorer dans les prochains mois dont l’astronaute Thomas Pesquet. Jacques Bergez, qui vivait à Gouvieux dans le sud Oise, était considéré par les anciens combattants comme le dernier résistant-déporté de Picardie.

Le décret du président de la République Emmanuel Macron a été signé le 29 décembre 2022, soit plus de deux mois après la mort de l’ancien déporté-résistant distingué… Alors comment expliquer un tel loupé ?