Les Rolling Stones, enfin, leur cover, soutiennent la Maison de la Presse de Charleroi: un concert est prévu ce 21 janvier à la SPA

Cette dernière, on le sait, est confrontée à de graves difficultés, liées entre autres, à l’augmentation des coûts de l’énergie. « Nous avons été touchés par les difficultés financières de la Maison de la Presse de Charleroi », confirme ainsi Thomas Santagatta, un des membres des Rock In Stones, qui ont prévu un concert de soutien, pas plus tard que ce 21 janvier prochain.

« Tombé amoureux du bâtiment » « J'ai moi-même découvert la Maison de la Presse assez récemment, lors d'une présentation de différentes associations actives dans notre région. J'y étais invité pour présenter, à titre personnel, mon ASBL, la Rock Academy, basée, à Gosselies. Oui, je suis tombé amoureux du bâtiment, mais aussi de l'ambiance déployée ici, par l'équipe qui fait tourner les lieux. Je me suis dit que, nous aussi, nous pouvions faire quelque chose pour soutenir cette institution », complète encore Thomas Santagatta. Benoît Gérard « J'en ai parlé aux membres de notre groupe. Ils ont tous accepté le principe d'offrir un concert au profit de la Maison de la Presse, nichée dans une magnifique bâtisse classée, en plein centre de Charleroi. » Rue Jules Ruhl La SPA de Charleroi, qui soutient elle aussi la Maison de la Presse, offre son espace, « pour des raisons évidentes de place », sourit encore Thomas Santagatta : « Nous pourrons y accueillir plus de monde. » La soirée démarrera donc dès 18 heures, ce 21 janvier. Outre le concert, signalons qu'un bar à champagne, des huîtres et des hots-dogs réjouiront les papilles. Thomas et ses amis des Rock in Stones ne sont pas des inconnus, « même si notre groupe est finalement assez récent. Paradoxalement, c'est grâce aux confinements que nous avons pu nous créer, puis nous lancer, avec vingt concerts déjà depuis notre création », se réjouit encore Thomas. Leur passion, on l'a évidemment compris, ce sont les Stones, qu'ils revisitent : « Un concert de reprises n'est pas l'autre, les Stones eux-mêmes réinterprètent leurs morceaux, donnent différentes versions d'un même titre. Nous, c'est notre plaisir que de les rejouer. » Benoît Gérard Les Rock in Stones n'en sont pas à leur premier concert de soutien : « Notre chanteur, Jean-François, et sa compagne travaillent en secteur hospitalier, dans le Nord de la France et nous avons déjà donné un concert destiné à la lutte contre le cancer du sein, pour seul exemple… »