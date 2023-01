Procès des attentats à Bruxelles: la téléphonie a permis d’identifier un triangle de planques

L’audience a débuté, comme d’habitude, par quelques réglages. Smail Farisi, qui comparait libre, a notamment pris la parole pour expliquer qu’il se sentait mal. «Je ne vais pas bien», a-t-il déclaré. «Je souffre d’agoraphobie depuis un an et demi. Ma santé est vacillante, vachement même.»

Les accusés détenus étaient, eux, tous présents à l’exception d’Ossama Krayem qui a préféré être reconduit en cellule. Abrini a alors demandé à s’asseoir aux côtés d’Abdeslam, avec qui il a beaucoup discuté.

« Un travail de fourmi »

Les présentations ont ensuite débuté avec le cheminement, images vidéo à l’appui, de Mohamed Abrini lors de sa fuite de l’aéroport après la deuxième explosion. Les enquêteurs ont évoqué le «travail de fourmi» nécessaire pour retracer l’itinéraire que le fuyard avait emprunté depuis le hall des départs de Zaventem jusqu’au boulevard du Jardin botanique où on perd sa trace.

Ils ont également évoqué les recherches menées à Zaventem centre pour retrouver la veste claire portée par Abrini le jour des attentats et dont il s’était débarrassé. Le vêtement n’a jamais été retrouvé.

La téléphonie

Après la pause matinale, le commissaire Kris Meert a dévoilé les éléments qui avaient pu être tirés de l’analyse de la téléphonie. Celle-ci a permis d’identifier un «triangle de planques», soit celles de la rue Max Roos, de l’avenue des Casernes à Etterbeek, et de la rue du Dries.

Le policier a également révélé que les terroristes achetaient des téléphones «jetables» (bon marché, NDLR) en série ainsi que des cartes prépayées qui, à l’époque, pouvaient encore être achetées et activées de manière anonyme. Il a également montré que chacun des 11 téléphones analysés était utilisé dans un but bien précis : certains servaient pour les contacts d’urgence entre les différents lieux d’hébergement, d’autres pour la location et le suivi des hébergements et d’autres enfin pour l’exécution les attentats en tant que telle.

Une ligne a également été ouverte dans le cadre d’un appel à témoins pour retrouver Mohamed Abrini et Ossama Krayem. Le commissaire a précisé que cette ligne, ouverte 24h/24 avait permis d’ouvrir 880 fiches dont 790 avaient été analysées. Les 90 restantes relevant d’appels «farfelus» de la part de radiesthésistes ou de passionnés du paranormal.