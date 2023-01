Le «See Festival» revient à Bozar fin janvier pour quatre jours de films et concerts

Le jeudi 26 janvier, place à la musique traditionnelle du groupe Perija, entre inspiration moyen-orientale et musiques nord-africaines, le tout teinté de blues, post-punk et de jazz. Le quatuor chante dans plusieurs langues des Balkans, donnant voix à des sujets sociétaux mais aussi à des chansons villageoises traditionnelles. George Xylouris et son luth crétois «laouto» prendront ensuite la relève.

Mêlant saxophone, clavier, basse électrique et percussions, l’Arcus Quartet plongera dans les compositions sensibles et énergique du moldave Alex Arcus. Le jazz psychédélique d’Echoes of Zoo et les mélodies tziganes aux improvisations endiablées des musiciens du Taksim Trio, accompagné du clarinettiste Ismail Lumanovski, empliront à leur tour la salle M de Bozar, tout comme le groupe Divanhana, originaire de Bosnie-et-Herzégovine.