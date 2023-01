À Bruges, l’activité touristique se redresse après plusieurs années de crise sanitaire

Quelque 7,3 millions de visiteurs ont ainsi profité, en 2022, d’une petite escapade à travers les artères de la ville et ses canaux.

Durant le premier trimestre de 2022, Bruges a principalement accueilli des Belges en raison notamment des restrictions sanitaires qui perduraient, tandis que les visiteurs étrangers n’ont commencé à arriver qu’à partir du deuxième semestre de 2022. La petite Venise du Nord a d’abord été prisée par des touristes venant des pays voisins, puis, dans un second temps, par des visiteurs issus d’autres pays européens. Les visiteurs provenant d’un autre continent n’ont quant à eux pratiquement pas été recensés, à l’exception des Nord-Américains. Au total, Bruges a accueilli trois millions de visiteurs d’origine étrangère, soit environ 80% du nombre enregistré en 2019.

En outre, au cours du second semestre, Bruges a attiré quelque 4,3 millions de touristes belges, soit une augmentation de 1% de touristes d’un jour et de 25% de compatriotes séjournant dans la ville.

Les mois de juillet, d’août et de décembre ont été les mois les plus plébiscités pour découvrir la ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. La journée marquée par l’affluence la plus élevée a été celle du 10 décembre lorsque 55.000 visiteurs ont sillonné les ruelles de Bruges.