L’ancien home le Douaire à Anderlues démoli: le déménagement des résidents a eu lieu voici quelques semaines…

Le sort du home le Douaire avait suscité pas mal de polémiques à Anderlues voici quelques années. L’établissement n’étant pas aux normes et les travaux de mise en conformité étant jugés trop importants par la majorité, l’ancien bourgmestre Philippe Tison et son collège socialiste avaient décidé de le mettre en vente. Cet épisode avait provoqué la fureur d’Hadrien Polain, conseiller communal de l’opposition. Ce dernier estimait en effet qu’il était possible de conserver le Douaire dans le giron public, en le rénovant via des subsides.

Quoi qu’il en soit, c’est le groupe Vulpia qui avait raflé la mise avec une offre à deux millions d’euros fin 2018. « Vulpia va démolir le bâtiment existant et bâtir une nouvelle maison de repos, aux normes actuelles », détaillait à l’époque Philippe Tison.