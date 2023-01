Un film muet miraculeusement retrouvé et accompagné d’un orchestre à voir à Malmedy: «C’est une soirée historique»

L’Association MAlmédienne pour la promotion de l’Art et de la Culture, en collaboration avec la Ville de Malmedy, présente un ciné-concert inédit : « La ville sans les Juifs » avec l’orchestre L’Heure de musique.

C’est un événement un peu particulier qui se déroulera ce jeudi 19 janvier, à la salle de La Fraternité. « Il s’agit, d’une part, de la projection d’un film visionnaire et pertinent dans le contexte actuel et, d’autre part, de la reconstitution d’une séance de cinéma muet telle qu’elle aurait pu se dérouler dans les années 1920 à Vienne, Berlin, Paris, Londres… »

Ce spectacle a été applaudi dans les plus grandes salles de France, de Belgique et des Pays-Bas, « ce qui n’est pas surprenant vu le brio des musiciens qui viennent de France, de Belgique, d’Allemagne, des USA et du Japon. C’est donc une soirée historique à plusieurs titres ».

La projection aura lieu à 19h30 ce jeudi 19 janvier. Les cartes d’entrée sont en vente à la Maison du Tourisme à Malmedy au prix de 15€ en prévente et 17€ le soir même.