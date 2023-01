«La Chronique des Bridgerton»: la sortie de la saison 3 repoussée à cause d’une scène de sexe Cette scène ne plairait pas à tout le monde et provoquerait des retards de production, avec un impact sur la diffusion. Netflix

Par L.V.

Mauvaise nouvelle pour les fans de « Bridgerton » ! Alors que le tournage bat son plein depuis l’été dernier, la sortie de la saison 3, centrée sur Colin et Penelope, pourrait être repoussé. En cause ? Une scène de sexe qui ne plairait pas à tout le monde.

Si les raisons du débat n’ont pas été dévoilées, une source indique à la presse britannique que « des choses sont devenues beaucoup trop sombres » et que les producteurs ne seraient, mais aussi la créatrice Shonda Rhimes pas convaincus de la tournure de l’histoire. « On nous a dit qu’ils voulaient mettre plus de fun, donc il doit y avoir des changements, ce qui donnera lieu à des retards… »

En attendant une date, Netflix va lever le voile sur la jeunesse de la reine Charlotte dans un préquel attendu ces prochaines semaines.