Incendie dans un bâtiment occupé par plus de 1.000 réfugiés à Schaerbeek: ils refusent de quitter les lieux

Les pompiers de la capitale ont été appelés vers 13h45 ce jeudi pour un incendie à Schaerbeek, rue des Palais, au 3e étage d’un bâtiment. L’immeuble en question abrite plus de 1.000 réfugiés. D’importants moyens ont été déployés : trois autopompes, 2 auto-échelles, deux équipes du Smur et trois ambulances.

Depuis l’extérieur, on constate un important dégagement de fumée. Les pompiers ont dès lors attaqué l’incendie aussi bien par l’intérieur que l’extérieur.

L’origine du sinistre reste à être déterminée. Il est éventuellement possible qu’un matelas en soit la cause : « C'est une des possibilités mais elle n’est pas confirmée à ce stade », confie Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

« On attend le rapport pour savoir s’il y a des dégâts et quelle est l’origine de l’incendie », déclare Marc Weber, chef de cabinet de Cécile Jodogne (DéFI), bourgmestre f.f. de Schaerbeek. « On avait annoncé depuis longtemps que le bâtiment est dangereux car il n’est pas aux normes. »