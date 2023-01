«La boum éternelle: Histoire d’un grand film sans prétention»: quand notre cœur fait «Boum» Ce documentaire revient sur l’un des plus grands succès du cinéma français, qui permit de découvrir tout le charisme de Sophie Marceau. Gaumont

Par Jean-Jacques Lecocq

L’histoire d’un succès au cinéma est parfois étrange. Steven Spielberg a pu réaliser son « E.T., l’extraterrestre » parce que « Rencontres du troisième type » avait été un tel carton qu’Universal lui alloua les deniers nécessaires à ce « petit film » intime et personnel… après le refus de Columbia, qui le trouvait « trop gentil » pour marcher. De la même manière, « La boum » n’était pas destiné à devenir l’un des plus grands classiques de la comédie française, en plus du film qui révéla Sophie Marceau. Sauf qu’ici, les chausse-trapes furent plus nombreuses ! de videos D’ailleurs, le 17 décembre 1980, le jour de la sortie du film en France, son producteur, Alain Poiré, faisait une tête d’enterrement. Certes, il n’attendait pas que cette petite bluette signée Claude Pinoteau, six ans après le succès de « La gifle », son autre comédie adolescente, décroche la première place, mais quand même, à peine 3900 spectateurs le premier soir pour 25 salles à Paris, alors que les gens se ruaient pour voir Catherine Deneuve dans « Je vous aime », c’était une claque… Mais le bouche à oreille allait petit à petit faire le succès du film.

Qui pour incarner Vic ? L’histoire avait germé dans l’esprit de Danielle Thompson, la fille de Gérard Oury, de la façon la plus simple qui soit : en rentrant un soir chez elle, elle découvre que sa fille, Caroline, a organisé une boum sans demander l’autorisation… Pinoteau est emballé par son scénario, le casting est vite créé autour de Claude Brasseur et Brigitte Fossey, stars de l’époque… Mais qui pour incarner l’héroïne de 13 ans ? Si Cristiana Reali avait été sélectionnée, si Sandrine Bonnaire avait obtenu plus qu’une figuration, si Sheila O’Connor, qui jouera Pénélope, avait convaincu lors des essais en Vic. Et surtout, si Sophie Maupu, future Sophie Marceau, qui n’avait jamais suivi de cours de théâtre, ne s’était pas inscrite dans une agence de publicité pour enfants afin de se faire un peu d’argent de poche, la face du cinéma français en aurait été changée à jamais.

Mais si « La boum » fait si bien partie de notre imaginaire collectif, c’est aussi grâce à sa musique. Là aussi, pourtant, il fallut toute l’attraction des astres pour éviter le désastre. C’est au départ Michel Polnareff qui était associé au projet. Mais, à l’été 1980, il dut soudainement repartir à Los Angeles. Alain Poiré enjoignit alors Vladimir Cosma d’interrompre ses vacances à Saint-Jean-Cap-Ferrat, de mettre au frigo son travail sur « Le coup du parapluie » et « Inspecteur la Bavure » et de dare-dare composer la musique de « La boum ».