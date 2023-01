«Chantons Aznavour»: un hommage «Brillant» à Aznavour sur France 3

France 3 rediffuse ce vendredi l’émission spéciale que Dany Brillant avait consacrée il y a un an, en compagnie d’une pléiade de stars, à Charles Aznavour. Ce programme constituait le point culminant de l’hommage que l’interprète de « Suzette » avait consacré à l’auteur de « Tu t’laisses aller ».

de videos

Il avait ainsi déjà sorti deux disques de reprises, dont le deuxième composé de duos. « Sur le premier album, il s’agissait des grandes chansons d’émotion comme La bohème, que j’avais mises sur des rythmes latinos », nous avait expliqué le chanteur. « Pour le second opus, je voulais faire un album de crooner, plus swing, avec des chansons plus légères : Mes emmerdes, For me, formidable, Je m’voyais déjà… Et j’ai proposé les chansons aux divers artistes selon leur voix : Obispo, Bruel, Pagny, Fiori, Carla Bruni, Garou, Chimène Badi… C’était l’occasion pour eux aussi d’honorer la mémoire de Charles, car on n’en a pas eu trop l’occasion. Il y a eu beaucoup d’hommages pour Johnny, mais pas pour lui. »