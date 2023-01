Petite révolution depuis ce 1er janvier: voici comment vos capsules de boisson sont recyclées dans votre sac bleu

Si vous êtes amateur de café ou de boissons chaudes aromatisées, vous êtes sans doute propriétaires d’une machine à capsules, comme près d’un Belge sur trois selon une étude récente. Or, jusqu’à présent, toutes capsules usagées devaient être jetées dans les déchets résiduels. Votre poubelle classique. Les marques Nespresso et Starbucks avaient bien leur propre programme de recyclage pour leurs capsules en aluminium, mais c’était contraignant : il fallait soit les ramener en magasin, soit les remettre au livreur ou à son facteur…

Depuis dix jours, il est désormais possible de les jeter dans le sac bleu, l’ancien PMC. « Nous avons travaillé plusieurs années en collaboration avec les marques, Nespresso et Jacobs Douwe Egbert notamment, pour mettre au point un système de tri et de recyclage », souligne Valérie Bruyninckx de Fost Plus, l’organisme chargé de la gestion et du traitement du tri sélectif (PMC et des papiers-cartons) en Belgique. « Jusqu’à présent, ces capsules finissaient souvent dans les déchets résiduels et étaient incinérées. Or, il s’agit de matériaux valorisables qui sont désormais recyclés ».