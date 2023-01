«Ninja Warrior, le parcours des héros»: bientôt le mariage pour l’animatrice Iris Mittenaere!

Avec le retour de « Ninja Warrior » depuis deux semaines, on retrouve Iris Mittenaere une nouvelle fois aux côtés des candidats et de leurs proches. Une fonction de proximité qui, même si elle lui a valu parfois d’être taxée de potiche, semble lui convenir parfaitement. « C’est un rôle particulier et qui me correspond très bien, car je peux être 100 % moi-même », confiait-elle à la reprise du jeu dans les colonnes de « La Voix du Nord ». « Je côtoie les familles, quelques minutes ou quelques heures, et ça crée des liens. Le but, c’est de les accompagner avec beaucoup de bienveillance et d’empathie pour que leurs réactions soient spontanées comme si elles étaient avec une amie ou une sœur. C’est un rôle que j’adore, et j’y prends toujours autant de plaisir. »

Un discours qui tranche avec ses déclarations passées, où elle affirmait être « sous-exploitée » par TF1. « C’est frustrant, d’autant plus que j’ai eu récemment des propositions d’autres chaînes », avait-elle déploré en 2021. Depuis, elle a visiblement fait courbe rentrante, après s’être fait remonter les bretelles par la première chaîne française. Et ses propos sont devenus nettement plus consensuels, histoire de ne se fâcher avec personne. « À moins de vouloir présenter le J.T., ce qui n’est pas mon cas, on n’établit pas de plan de carrière à la télé », explique-t-elle désormais. « Je fonctionne aux coups de cœur. La télé, c’est comme ça, les émissions arrivent, elles repartent… Demain, si une émission me correspond, ce sera avec grand plaisir, et TF1 le sait. Mais je ne suis pas prête à faire tout à tout prix, je fais des choses qui me plaisent. »