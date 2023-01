Alexandra d’Archambeau, une élue belge, se retrouve sur un site érotique à son insu: «Je me sens salie, j’ai encore reçu trois commentaires aujourd’hui à propos de mes ‘jolies fesses’»

Alexandra d’Archambeau, politicienne de l’Open Vld, a été victime d’une cyberfraude. Comme elle l’explique à nos confrères de HLN, la jeune femme a découvert hier que son visage était utilisé sur une plateforme érotique. Quelqu’un de mal intentionné a créé un faux compte avec son nom et sa photo de profil Instagram.

de videos

« Je me suis réveillée hier matin à 8h30 avec beaucoup de messages d’abonnés. ‘Est-ce vous ?’, m’ont-ils écrit. Un nouveau profil avait commencé à les suivre », explique la politicienne à nos confrères. La panique est directement montée pour la jeune femme. Elle va voir et trouve un compte Instagram avec sa photo de profil, qui renvoie vers le site « Fansly », qui promet aux abonnés du contenu érotique. Là aussi, on peut voir le visage d’Alexandra, avec à côté, une photo de fesses nues, insinuant qu’il s’agit des siennes.

« J’ai tout de suite eu un stress immense. Qui a fait ça ? Comment et pourquoi ? De telles questions vous passent par la tête. J’avais aussi peur, bientôt les gens croiraient que j’avais vraiment créé ce profil. J’ai immédiatement alerté mes abonnés sur Instagram et sur Twitter, en leur demandant de signaler la page autant que possible », ajoute Alexandra.

La politicienne a également de suite contacté Fansly et ses abonnés se sont chargés d’avertir Wix, l’hébergeur du site, qui a désactivé la page. Heureusement, dans la matinée, le profil avait également disparu d’Instagram. « Cela m’a choquée. J’avais déjà vu quelqu’un utiliser mes photos pour un faux profil, puis elles sont restées en ligne jusqu’à deux semaines. C’est pourquoi je soupçonne la personne derrière le compte de me suivre sur les réseaux », explique encore Alexandra. « Je me sens un peu salie maintenant. Aujourd’hui, j’ai reçu trois autres commentaires sur Instagram à propos de mes ‘jolies fesses’. Donc, certains abonnés pensent encore que j’ai vraiment ouvert un tel profil sexuel. Cela montre à quel point les gens peuvent être facilement trompés », ajoute-t-elle.

L’élue de l’Open Vld assure que l’incident ne la fera pas changer sa façon d’utiliser Instagram. Elle continuera de poster des photos d’elle, même en bikini.