«Contacts»: l’incroyable destin de Fanny Hendrick, la remplaçante de Daniela Prepeliuc

Il y a deux mois, Daniela Prepeliuc annonçait son départ de la RTBF. En cause, les activités plus commerciales de l’animatrice en tant qu’influenceuse et le lancement de sa propre collection de vêtements pour enfants. « J’ai décidé de me consacrer pleinement aux activités de ma société », expliquait-elle sur les réseaux sociaux.

Si elle a vite quitté la présentation de la météo, on a cependant continué à la voir dans « Contacts », la capsule consacrée à la sécurité routière, dont les séquences étaient déjà enregistrées.