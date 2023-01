Plusieurs cours d’eau en pré-alerte en Belgique: le niveau de la Semois inquiète au Luxembourg

Inondations en Belgique: on passe en phase de pré-alerte sur la Semois et la Sûre (photos) Le service d’hydrologie, l’IRM et le centre de crise de Wallonie se sont réunis ce jeudi à 13 heures à Namur, pour parler des fortes précipitations à venir et des risques de crue. La phase de pré-alerte est déclenchée pour la Semois et la Sûre.

R.G.

Par Françoise De Halleux Journaliste à la Rédaction générale

Être en pré-alerte, cela signifie que le cours d’eau déborde en certains endroits, mais sans mettre en danger les habitations ou les infrastructures. La phase de pré-alerte a été déclenchée ce jeudi à 14 heures, pour la Sûre et ses affluents, de même que pour la Semois et ses affluents.

de videos

Leurs niveaux évolueront lentement à la hausse et devraient atteindre leur maximum vendredi en fin d’après-midi tout en restant sous les seuils d’alerte. Chiers et ses affluents, la Vierre et ses affluents sont aussi passés en pré-alerte ce jeudi après-midi.

Les habitations pas en danger

« Il n’y a rien d‘alarmant à ce stade, il n’y a pour l’instant aucun risque d’inondations pour les habitations et pour les infrastructures », insiste Sarah Pierre, la porte-parole du Service Public de Wallonie. « On est dans les crues traditionnelles de l’hiver. Mais bon, on veut voir aussi vers quoi l’on va ».

Depuis les inondations meurtrières de juillet 2021 en Wallonie, les experts de la Région wallonne se réunissent régulièrement à ce sujet au sein de la nouvelle structure Celex (Cellule d’experts). On ne veut plus être pris de court.

« Cette réunion Celex de jeudi n’est pas une réunion de crise. Celex va néanmoins rester active et attentive pour ces prochaines heures. Une nouvelle réunion est programmée ce vendredi à 13 heures, sauf si bien sûr une dégradation devait intervenir avant », indique Sarah Pierre.

Grosses pluies attendues samedi encore

Du côté des prévisions météorologiques, on annonce encore des pluies très abondantes en fin d’après-midi ce jeudi et jusque dans la nuit. Vendredi, il fera généralement sec en Basse et Moyenne Belgique. En Haute Belgique par contre, la nébulosité sera souvent abondante avec encore des averses régulières.

Samedi, ça se dégrade. Le ciel va à nouveau nous tomber sur la tête. L’IRM annonce le retour de pluies soutenues pour toute la journée. D’importants cumuls de précipitations, notamment sur le relief, sont annoncés. Le retour du soleil, c’est pour dimanche seulement.