Les transports en commun sont les plus utilisés par les Bruxellois pour les déplacements domicile-travail

Les transports en commun dominent les déplacements domicile-lieu de travail en région bruxelloise. C’est ce qui ressort du baromètre mobilité d’Acerta. L’année 2022 marque un tournant dans le règne de la voiture pour les déplacements domicile-lieu de travail en Flandre. Dans la Région bruxelloise, la voiture a toujours été moins populaire qu’ailleurs. Elle devait déjà y concurrencer les transports en commun et elle perd encore plus de terrain en 2022. Si 45,3 % des travailleurs d’entreprises dans la Région de Bruxelles-Capitale dépendaient au moins partiellement/occasionnellement de la voiture pour se rendre au travail en 2021, ils ne sont plus que 43,5 % en 2022. La baisse de popularité se reflète également dans les chiffres relatifs aux voitures de société : dans les entreprises de la Région de Bruxelles-Capitale, 18,2 % des employés pouvaient compter sur une voiture de société en 2022, contre 19,5 % en 2021. Les transports en commun n’ont fait que gagner en popularité : le train/métro/tram/bus touche désormais 46,9 % des travailleurs de la Région de Bruxelles-Capitale. Mais même si le vélo reste deux fois moins populaire à Bruxelles qu’en Flandre, 16,6 % des travailleurs le choisissent pour au moins une partie de leurs déplacements domicile-lieu de travail. Il est le véritable gagnant de 2022.

« Depuis quelque temps déjà, les gens se montrent de plus en plus conscients quant à leurs déplacements. La prise de conscience générale en matière d’environnement, la diversification de l’offre de moyens de transport (avec par exemple la trottinette), le vélo (électrique) qui a redoré son blason, etc. Ces exemples illustrent parfaitement cette conscientisation croissante. L’augmentation des prix du carburant ces derniers mois s’ajoute à cela. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la voiture ne règne plus en maître depuis longtemps déjà. En 2021, le rapport avec les transports en commun était encore de 50/50. Pourtant, les derniers chiffres révèlent que la voiture a définitivement perdu la bataille », commente Benoît Caufriez, directeur d’Acerta Consult.

Peu de combinaison de modes de transport Par contre, les Bruxellois combinent rarement plusieurs modes de transports. En effet, 42 % optent exclusivement pour les transports en commun, 39,9 % exclusivement pour la voiture et 11,3 % exclusivement pour le vélo. La combinaison du vélo et des transports en commun est privilégiée par 3,2 % des travailleurs. « La popularité croissante du vélo dans les déplacements domicile-lieu de travail semble à présent être acquise à Bruxelles aussi, et cela n’a rien de surprenant. Nous constatons par exemple qu’un plus grand nombre d’employeurs propose des leasings de vélo et que davantage de collaborateurs se voient octroyer une indemnité vélo. Les transports en commun ont toujours eu le vent en poupe à Bruxelles, mais des systèmes d’abonnement plus flexibles qui répondraient mieux à l’augmentation du travail à domicile, par exemple, pourraient assurément constituer une piste d’amélioration », ajoute Benoît Caufriez.